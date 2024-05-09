日前桃園市某高中發生女學生被女同學甩巴掌、亂剪頭髮的霸凌事件，有媒體掌握最新消息，目前被害者的媽媽，從學校到霸凌者還有拍下霸凌影片的學生一個都不想放過！如果可以三方都要提告！

對此，知名律師蕭棋云說話了，他在粉專表示：「加害人揮擊頭部、甩巴掌的行為不僅構成了刑法上的傷害罪，加害人強行剪下被害人的頭髮，也涉及了強制罪和公然侮辱罪，而事前對被害人的威脅則構成恐嚇罪。在旁邊錄影的同學（同時也是事前聯繫、威脅被害人的人），顯然是與影片中的學生聯合起來共同霸凌被害人，是刑法上的共同正犯，也需要承擔傷害、強制、公然侮辱、恐嚇等罪的刑事責任。」

律師蕭棋云在粉專發言！他說，近日桃園市的一所高中發生了一起令人震驚的霸凌事件，一名女學生遭到同學用力揮擊頭部、甩巴掌、剪頭髮。而一旁的同學不但把霸凌過程錄影下來，在事前更傳訊息威脅被害人，顯示動手的同學及拍攝影片的同學早有預謀，要共同對被害人加以霸凌。他同時也分析了這起霸凌案，如果進入司法程序，受害者家長要告的話恐怕都會成立。

知名律師蕭棋云在臉書粉專說明此案件。（圖／昪正國際法律事務所粉專）

1.加害人（霸凌者）揮擊頭部、甩巴掌的行為不僅構成了刑法上的傷害罪，加害人強行剪下被害人的頭髮，也涉及了強制罪和公然侮辱罪，而事前對被害人的威脅則構成恐嚇罪。

2.在旁邊錄影的同學（同時也是事前聯繫、威脅被害人的人），明顯是與影片中的霸凌者聯合起來共同霸凌被害人，是刑法上的共同正犯，也需要承擔傷害、強制、公然侮辱、恐嚇等罪的刑事責任。

3.而根據教育基本法和校園霸凌防制準則，學校有義務保護學生的身體自主權，避免學生受到霸凌，並積極防治、處理霸凌事件。若學校怠忽職守，對霸凌行為採取漠視、消極的態度，違反相關規定，被害人可以依照國家賠償法或民法的規定，請求學校賠償。

蕭棋云也痛心表示看到這次的霸凌事件，被害人應該依法提起刑事訴訟，讓加害人為自己的行為負起法律責任，若學校在本起事件的處理上有疏失，也應該依法請求學校賠償。同時，學校應該正視校園霸凌的嚴重性，積極防治、處理霸凌事件，不要再對校園霸凌有任何姑息。