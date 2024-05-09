江宏傑與福原愛離婚官司纏鬥近3年，日前福原愛親自現身記者會向大眾道歉，雙方達成和解。官司落幕後，福原愛一舉一動仍備受外界關注，近來她預告5月22日將進行直播，最新動向掀討論。

福原愛透過大陸社群平台小紅書釋出影片，宣布5月22日要進行直播，並曝光地點選在上海，畫面中她身穿白色針織衫，搭配咖色長裙，營造溫柔婉約形象，熱情表示：「馬上要跟大家見面了，我真的非常興奮」，這將是福原愛在小紅書的首場直播帶貨。

事實上，福原愛近年因跟前夫江宏傑好聚不好散，種種總醜聞讓她在日本人氣盡失，日前在東京開記者會宣布和解，引發許多日本網友留言，懷疑她的讓步實則是為了挽救形象。

今年1月福原愛轉戰小紅書做起帶貨生意，賣了約24項產品，總銷售量約為48萬日幣（約11萬台幣），對大陸電商動則上百萬的營業額來說，可說是成績不佳，因此5月這場直播帶貨，她的成績表現如何，備受關注。