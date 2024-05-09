古裝傳奇劇《慶餘年第二季》正式宣布將於5月16日上線，並釋出兩張全新主視覺海報，包括男主角范閒（張若昀 飾）英姿颯爽的個人款海報、以及與「慶帝」（陳道明 飾）的雙人款海報。

在得知自己竟是慶帝的親生兒子後，兩人之間的關係將不再僅是君與臣，他們究竟是同陣線的盟友、互相利用的敵人、又或是真心為對方好的父子，海報中兩人分別凝視著不同方向是否預示著他們將踏上不同的道路？錯綜複雜的關係將在權衡利弊之下逐一揭開。

在今日最新釋出的預告中，眾人紛紛對假死回歸南慶京都的范閒（張若昀 飾）表達想念，然而，這些關懷是聊表真心還是虛情假意，范閒將透過他的雙眼看清所有人的真面目；范閒也以一句「我想闖個禍」暗示他此次重返京都將對一切他看不過去的事物大鬧特鬧，「人改變世界靠什麼，那就讓京都開開眼吧！」勢必要在此掀起一翻驚滔駭浪。

《慶餘年第二季》卡司除了有「范閒」張若昀、雞腿姑娘「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、狠辣「長公主」李小冉、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬回歸，更加入「驚鴻仙子」俞飛鴻飾演的貴氣十足的「皇后」、《三十而已》女星毛曉彤飾演容貌傾城的「北齊大公主」、金晨飾演個性率真活潑的「葉靈兒」、以及王楚然飾演京都赫赫有名的樂伎「桑文」。《慶餘年第二季》將於5月16日晚間7點30分在Disney＋ 獨家上線。