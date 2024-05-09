44歲日本女優多田有花曾當過空姐、大公司老闆秘書，人到中年為了證明自己依然有魅力決定下海拍片，熟女魅力加上豐滿E罩杯吸引不少粉絲追隨；近日她卻被爆料找乾爹包養和找砲友，她得知後火大公開老公職業是東京證券交易所上市公司的董事長。

多田有花日前在社群公布丈夫職業：「我為我的丈夫感到驕傲」，透露丈夫是東京證交所某上市公司的董事長，對於貴為董事長夫人卻跑出來拋頭露面當女優，多田有花直言：「這和我做AV女優有什麼關係？人生只有一次，做想做的事不要後悔才是對的吧？」

網友們對於多田有花的回答存疑，對此多田有花回應：「我很驚訝有這麼多人抱怨別人的生活方式」，對於網友們的批評她嗤之以鼻，回嗆酸民至少等手上有她丈夫公司過半股票再來對她指指點點。她表示成為夫妻之前，他們的共識是只要完成家庭內部的共同責任，就可以自由地選擇如何生活，同時她不爽提到許多評論把AV女優當作犯罪者看待，「再胡說八道我們就法院見」。

今夜の装いは

Blabk JK

Black ショートパンツ

そして眼鏡👓 pic.twitter.com/FvQsPRTjuH — 多田有花Yuuka Tada🌸 (@av_yuuka_tada) April 22, 2024

對此日本網友有不同的見解：「如果不能忍受別人有不同觀點，那應該要停止使用社群」、「當人們有錢的時候往往會因為忌妒受到批評」、「希望這不會影響公司股價」、「這或許是某種行銷手段？」、「這有什麼問題？很多人都羨慕吧？」