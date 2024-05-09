美國總統拜登積極拚連任，但隨著11月大選逼近，拜登大肆宣傳的經濟政績，不僅美國民眾多不埋單，華爾街也頻頻看衰。華爾街傳奇投資者、「金融巨鱷」索羅斯戰友朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）就在專訪中明確指出對拜登政府經濟政策的不滿，甚至直言，「如果我是教授，我會給他打『不及格』」！

朱肯米勒近日接受美國財經媒體CNBC專訪，他對拜登、美國聯準會（Fed）與美國財政部關於宏觀經濟形勢的誤判大感憤怒，認為這3者都高估了疫情帶來的經濟危機嚴重性，因此採取了錯誤的政策。

朱肯米勒表示，美國政府「誤診了新冠疫情，認為我們將陷入蕭條。Fed也是」，儘管Fed終於轉向，但是「財政部仍然表現得像我們處於蕭條時期一樣」。

朱肯米勒批評「拜登經濟學」的一些政策導致了美國赤字飆升。所謂的「拜登經濟學」，重點是在全國範圍內大量支出政府資金，以保持資金在經濟中的流動，刺激經濟成長。可是越來越多人批評，拜登政府大舉印鈔的作法導致國家債務總額創下破34兆美元（約新台幣1111兆元）的新高。

除了不滿拜登政府舉債救經濟的做法，朱肯米勒更是不停狠批Fed主席鮑爾在公共場合講太多話，引起金融市場劇烈波動，他甚至直呼，「不要上《60分鐘》節目了」，「你（鮑爾）不是搖滾明星」，呼籲鮑爾應該為了國家的利益來制定貨幣政策，而Fed也該更加獨立，根本不需要提供前瞻性指引。

美國避險基金大佬、潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）執行長艾克曼（Bill Ackman）在社群平台X（前身為推特）上轉發了朱肯米勒的受訪片段，並指出，「史坦（朱肯米勒）完全正確，他關於赤字與經濟的觀點必須要看」。

特斯拉執行長馬斯克先前已經表態在今年大選中不會投票給拜登。他在艾克曼的發文後回應表示，「史坦確實很聰明」，顯然也是相當認同朱肯米勒對拜登經濟政策的看法。