新北市楊姓國中生去年2月與同校林姓學妹發生爭執，遭林女「乾哥」郭姓少年持彈簧刀割喉致死，新北地院少年法庭調查長達3個月，最終於4月12日將兩名少年移送檢察署偵辦，檢方訊後向少年法庭聲押禁見獲準。今天則依殺人罪嫌起訴林女和郭姓少年。

據了解，案發當日正值耶誕節中午，林女不滿被楊生制止，竟向同校的郭姓乾哥訴苦。隨後，乾哥以彈簧刀對楊生頸、胸、背部猛刺，導致楊生送醫後不治。案件中，少女更被指控在現場指導行兇，甚至對制止者喊出「滾開！」的語氣。

依據少年事件處理法，林女與郭生皆已滿14歲，故新北地院少年法庭裁定將兩人收容於少年觀護所。檢方向少年法庭聲請羈押禁見兩被告，法官認定兩人涉嫌殺人重罪，裁定收押禁見於台北少年觀護所。然而，考量兩人年少，法庭準許其家人及相關人員探視，但不得通訊。檢方經過27天的偵辦後，今日依殺人罪嫌將兩人起訴。

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