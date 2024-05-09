國民黨立委徐巧芯日前爆料，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的密約，影射政府圖利特定廠商。外交部前往北檢控告徐巧芯涉犯刑法第132條第一項公務員洩漏國防機密罪。徐巧芯為此嗆，外交部若要把她抓去關，就來啊。刑法132條，只是普通文書的密等，根本不是國家機密。

主持人吳子嘉今天(9日)在《董事長開講》網路直播節目中問到，大家現在關心妳會不會被關？徐巧芯回應表示，如果外交部因為她爆料1000萬美元流向不明的問題，要把她抓去關，那你就來啊。她今天對自己所做的事情負責任。

吳子嘉問，他告的理由、法條是什麼？徐巧芯表示，刑法132條，那只是普通文書的密等，不是國家機密，稱是國家機密，根本搞錯了、胡亂扯。刑法132條根本不是國家機密，只是普通文書的密等，若要認真判，真的很輕。

徐巧芯接著表示，這幾年來，民進黨基本上不想你看到的東西，全部蓋「密等」。機密文書一邊是國家機密、一邊是一般公務機密︰國家機密是依據《國家機密保護法》底下分成絕對機密、極機密、機密；一般公務機密底下根據《文書處理手冊》上寫「密」。

徐巧芯指出，她拿的是普通文書上的「密」，外交部拿刑法132條去告，就是因為它根本就不是國家機密。