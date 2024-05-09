台商李彥廷進口蘇丹紅引爆台灣食安風波，連知名美食節目主持人詹姆士當紅自家產品「詹粉」也受害，高雄地檢署9日依食安、詐欺、洗錢防制法起訴李男、李男吳姓前妻等6人，同時聲請沒收李男犯罪所得3994萬元及對6家相關公司科處共12億元罰金。全案起訴後移審法院，稍早高雄地院裁定，李廷彥200萬元、吳正言50萬元交保候傳。

47歲台商李彥廷大賺黑心錢，以妻子吳克敏（已離婚）、大姨子吳正言等親友掛名為負責人，成立津棧、佳廣等11家公司，另在大陸成立與台灣公司同名的「龍海同記食品」向農村收購製作辣椒粉原料並經初步加工，出售給自家台灣公司二次混料加工，再出貨給下游廠商。

為規避不法，李男大費周章成立11家公司，2018年旗下公司曾在邊境抽檢被發現進口的辣椒粉類產品含有蘇丹紅色素，但為持續向大陸龍海同記食品進貨，不僅「洗產地」將出口商變更為香港某公司，還記錄各公司被抽檢比例，統計哪間公司遭抽檢機率高，就會換另間公司名義進口。

高雄地檢署偵辦後，將李男等6人約談到案，李男則在檢、調搜索後火速與吳女離婚。複訊後，檢方諭令章姓女會計10萬元交保，至於李男、吳女及謝姓品管等人則向法院聲請羈押。

當時高雄地裁定交保，但李男交保後一度鬧失聯風波，檢方還開出拘票，警方隨後在李男前妻吳女家門前堵到開著保時捷的李男。李男律師得知後立刻聲請提審，一度讓李男恢復自由身，但後來李男、吳女仍遭法院裁定羈押禁見。

該案檢方今日偵結，將李男、吳女等6人起訴，除了查扣李男不法所得3994萬元外，也對6家相關公司科處共計12億元罰金。移審法院後，法官裁定李廷彥200萬元、吳正言50萬元交保候傳。