波音公司一架767飛機周三才在土耳其發生起落架故障迫降的驚險狀況，隔天又出事！塞內加爾首都達卡（Dakar）附近的布萊斯迪亞涅國際機場，周四（9日）凌晨發生飛安事故，塞內加爾一架波音737客機起飛之前衝出跑道失火，全機85人，消息指傷者10到11人，其中4人重傷。航機屬於塞內加爾的小型航空業者Transair，社群平台流傳畫面顯示飛機左翼嚴重毀損，左側發動機破了大洞。

美聯社引述塞內加爾交通部聲明報導，事故飛機為波音737，由塞內加爾Transair航空公司營運，目的地是馬利首都巴馬科（Bamako），機上乘客79人，機師2人、機組員4人，事故造成10人受傷，均已送醫救治，其餘乘客已送往飯店休息。

Plane accident at the Blaise Diagne International Airport of Dias, the main airoport in senegal. A plane heading to Bamako with

79 passengers on board was force to Land. 10 people wounded among them 4 sustained serious injuries. It happened around 1 am. #Senegal #Aibd pic.twitter.com/H7a6gPzABK — Amadou Barry (@barryologie) May 9, 2024

綜合路透社、印度新德里電視台（NDTV）、英國《每日郵報》、《獨立報》周四報導，這起事件發生在當地時間周四凌晨1時（台灣時間上午9時）左右，布萊斯迪亞涅（Blaise Diagne）國際機場一架Transair噴射客機起飛失敗，飛機衝出跑道後闖進灌木叢並且失火，機身嚴重受損。

機場初步說明，事發之際按照程序緊急疏散乘客，至少11人受傷，有4人傷勢嚴重，尚未接獲任何死亡通報。網路社群平台初步曝光畫面顯示，夜色之中飛機火光熊熊、機身冒出大量濃煙，乘客奔逃；火勢撲滅後，機身左側地面滿是滅火泡沫，機身泥濘，左側發動機破了一個大洞，機翼破損，機腹燻黑。

#SENEGAL 🇸🇳Transair Boeing 737-38J aircraft received substantial damage after it did a Runway excursion at Blaise Diagne International Airport. Boeing is under heavy pressure now!

Via:@fl360aero pic.twitter.com/7cd6K14KLg — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) May 9, 2024

機場航班起降作業因這起事故已暫停，初估要等好幾個小時才有可能重新開放。機場表示，事故正在調查中。社群平台流傳的現場畫面顯示機身漆有TRANSAIR字樣，左側發動機有起火燃燒的痕跡。Transair是總部位於塞內加爾首都達卡的區域航空業者，以布萊斯迪亞涅為營運基地，專營塞內加爾國內線與西非的國際航班。Transair尚未回應這起事故。

稍早《獨立報》引述塞內加爾當地媒體報導指，事故航機機型為波音737-300。新德里電視台則稱是737-38J。機場與航空公司暫未證實。

波音公司今年1月以來可謂風波不斷，美國阿拉斯加航空一架737 MAX9客機內嵌式艙門在高空突然飛脫之後，波音旗下航機頻頻出包，例如玻璃破裂、鼻輪脫落、機翼裂開、發動機空中起火，狀況百出。塞內加爾周四這起事故發生前，美國聯邦快遞航空（FedEx）一架從巴黎戴高樂機場出發的波音767貨機，周三飛抵土耳其伊斯坦堡機場時，機鼻下方起落架故障，落地過程機鼻直接以機腹摩擦跑道，火花四濺而且冒出不少煙霧，所幸無人傷亡。