12艘大陸船艦聚集金門海域操演 海巡署6艇蒐證驅離（海巡署提供）

海巡署金馬澎分署今(9)日12時起，偵監金門南面海域陸續有5艘中國海警船及7艘中國公務船聚集，編隊航行進入金門水域；海巡署隨即調度6艘海巡艇分組對應，全程監控蒐證，並廣播驅離。海巡署呼籲中國大陸立即停止不理性行為，共同維護兩岸和平與航行安全。

海巡署說明，分別隸屬於中國海事及漁業等部門的「海巡06」、「海巡0802」、「中國海監8002」、「中國海監8027」、「東海救113」、「中國漁政 35501」及「華英391」等7艘公務船，於今15時許組船團進入金門料羅西南方約4浬之我國限制水域，並與另3艘中國漁船，疑似從事海上操演，全程由金門海巡隊派遣PP-10079、PP-3552及PP3573 等3艘巡防艇監控蒐證、廣播驅離。

同一時間，另由中國海警「14608」、「14512」、「14604」、「14603」等4艘海警船組成另一船團，自金門大膽南面航入我國禁限水域，並由另一艘「14515」在我方水域外圍航行；我方金門海巡隊派出PP-10083、10073及3596等3艘巡防艇，持續對應監控蒐證，並全程廣播驅離。迄同日16時30分，在海巡署巡防艇對應監控下，上述中國海警船、公務船皆航出金門水域。

據了解，此為本月中國海警船第4次編隊航入金門水域，亦為首次中國海警船與其他中國公務船同時航入。海巡署對此表示，金門南方水域為重要航道，海上交通繁忙，陸方多次以編隊方式在此水域高速航行，此舉已嚴重破壞兩岸和平穩定及航行安全，傷害兩岸人民情感，無助於兩岸和平交流。

海巡署強調，對於中國海警聲稱在金廈海域常態執法，該署均偕同國防部運用聯合情監偵手段，綿密掌握金門周邊海域情勢，並採取應對方案，確保金門海域航行安全及漁民作業權益。