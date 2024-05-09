台南市長黃偉哲說，台南是全台灣最大的芒果產地，在產量上或品質上都傲視國內。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府攜手百貨業者鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出預購直送日本服務，市長黃偉哲9日北上行銷，並分享如何用芒果簡單DIY輕食料理，讓大家品嘗，現場人潮絡繹不絕。

黃偉哲表示，「好東西要和好朋友分享」，台南是全台灣最大的芒果產地，在產量上或品質上都傲視國內，對於不能親自來台的日本好朋友可透過微風直送過去，感謝微風集團與玉井聯興青果生產合作社強強聯手，希望可以業績長紅，讓農民辛勤耕耘的成果可以得到更多回響。

市府農業局說，微風百貨採購選品很嚴謹，對於品質非常講究，選用聯興青果生產合作社的芒果上架超市，也正因為供貨品質穩定深受青睞，才能夠讓微風超市連續3年採購，今年更進一步跨境送，將頂級芒果新鮮直送到日本消費者手上，拉近產地與消費地距離。

微風集團執行常務董事岡一郎表示，即日起消費者可輕鬆透過電話、現場或微風超市的網路商城預購，將台南頂級芒果直接送到日本，讓芒果不再只是台灣僅有的美味，更是一場跨國的味蕾饗宴。