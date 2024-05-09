警方將持假美鈔的李姓老婦逮捕送辦。(翻攝照片／台北報導）

警方查獲天道盟分子持有槍毒等贓證物。(翻攝照片／台北報導）

北市一名75歲李姓老婦，前年持疑似北韓製作的「超級美鈔」到銀行兌換台幣，3個月內共以1萬9200元的假美鈔，分7次換了台幣33萬6178元，因假美鈔為舊版美鈔，能通過驗鈔機，所以都沒被行員發現。直到銀行將美鈔售回美國後，美國銀行鑑定是偽鈔，立即通知我國銀行。李婦去年初欲第8度換鈔時，遭銀行報警而落網。

警方調查，李婦的偽鈔是另名59歲陳姓婦人所交付，陳婦到案後辯稱偽鈔是大陸友人提供，刑事局偵查第七大隊溯源追查，發現陳婦曾與天道盟太陽會龍潭分會成員接觸，成黑幫成員也曾出現在銀行附近，懷疑可能涉案。

專案小組報請台北地檢署檢察官黃珮瑜指揮偵辦，經跟監數月後確定幫派成員經常活動處所及作息等事證，去年底執行2波拘提、搜索行動，將42歲范姓分會長等9人查緝到案，查扣現金66萬4000元、安非他命10包、海洛因3包、K他命3包、改造手槍1把、子彈5顆、手機9支、存摺等贓證物。全案訊後，依行使偽造有價證券、毒品、槍砲等罪嫌移送地檢署偵辦。