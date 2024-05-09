尼加拉瓜議會通過一項由總統奧爾特加(Daniel Ortega)提出的廢除陸企經營尼加拉瓜運河特許權提案。該特許經營權案是12年前尼加拉給予中國商人王靖的信威集團，這項建設和運營連接太平洋和大西洋的尼加拉瓜運河特許權效期長達100年，不久後王靖所主導的騙局在中國大陸被戳穿，無數中國投資者損失了數百億人民幣。

《德國之聲》報導說，尼加拉瓜議會週三（5月8日）廢除的這項法律當時也是在奧爾特加政府的支持下獲得通過，一度被吹捧為是一項可以帶領中美洲國家擺脫貧困的偉大項目。

報導說，按照原計劃，這項「世紀工程」原本應該於2019年完工，但是承接這一專案的信威集團在2021年中國整頓資本市場期間已被摘牌退市，而且這一項目的建設從未啟動過，

根據《富比士》的富豪排行榜顯示，中國信威集團董事長王靖的財富在2015年達到峰值69億美元，但次年就下滑至19億美元，到了2019年更是降至10億美元以下。

報導表示，尼加拉瓜運河專案建設計畫預計耗資500億美元，但從計劃剛提出就遭到當地農民和環保人士的反對。流亡美國的尼加拉瓜運河專案反對派領導人邁雷納 (Medardo Mairena) 表示：「（尼加拉瓜總統）奧爾特加在做出沒收農民土地的安排10年之後才意識到自己的失敗，真是令人感到遺憾。」這次尼加拉瓜議會廢除特許權的提案，幾乎獲得全數議員一致支持而獲得通過。

尼加拉瓜運河曾被視為巴拿馬運河的競爭對手，由於乾旱因素導致80公里長的水道水位下降，近幾個月巴拿馬運河的通行受到限制。

雖然取消了中國投資者的特許權，但尼加拉瓜仍留下了一項要求修建運河的法律，儘管目前尚不清楚誰會再為尼加拉瓜運河專案提供資金。