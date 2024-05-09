「台灣式洗髮住房專案」可享受18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，交誼廳Happy Hour時光和「台灣式洗髮」體驗，專案每房每晚6199元起。(六福旅遊集團提供)

台灣式洗髮透過髮型師手技，留下咖啡杯、冰淇淋、101等趣味造型，深受日星渡邊直美和日本旅客喜愛。(六福旅遊集團提供)

母親節將近，不妨帶媽媽來場特別的美髮體驗，「六福居」公寓式酒店即日起推出「台灣式洗髮住房專案」，可享受18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，交誼廳Happy Hour時光，以及獨步全球、風靡日韓旅客的「台灣式洗髮」體驗，賓客可於髮廊享受頭皮紓壓以及頭髮百變造型樂趣。專案每房每晚6199元起。

位處日本旅人最愛的台北市中山區，「六福居」與風靡日本社群、日媒與日本觀光雜誌皆有報導的「PRO Cutti髮藝沙龍」獨家合作，推出住房專案。此店家是日本人氣女星渡邊直美訪台時曾前往並分享的髮廊，有趣的洗髮體驗讓不少日本旅客來台旅遊，紛紛指定朝聖。台灣式洗髮是從為了讓客人不無聊所開始的一種文化體驗，採坐姿洗髮，全程近40分鐘；前期透過指腹按摩頭皮，靠按摩紓壓減輕疲勞感，在坐洗過程中隨著泡泡大量蓬發，髮型師透過手技留下咖啡杯、冰淇淋、101等造型，洗髮過程中巧手隨機創作趣味造型，十分療癒。

「六福居」鄰近中山百貨商圈與心中山線形公園，中山區各式風格小店林立，條通商圈與赤峰街多種特色商家，歷史建築處處可見。旅客可透過「六福居」獨家推出的中山區散策地圖，輕鬆走讀中山區特色景點，感受台北特色歷史建築與在地文化。