在感情的世界中，冷戰不像熱吵般激烈，但時間一久，對親密關係的殺傷力不小，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座堪稱冷戰功力最強大，他們有的是倔脾氣，有的不會耍嘴皮，有的根本想圖個清淨，不管喜歡或不喜歡冷戰， 他們一旦槓上了，總是有本事讓對方主動認輸。

▌金牛座

金牛溫柔有耐心，一向不喜歡爭吵，更別提跟人冷戰了，但是，若是對方糾纏不休，或者對方觸碰到金牛座的底線，那他們冷漠起來，可不是誰都招架得住，其實，金牛並非故意用冷暴力解決問題，而是他們本來就不太會說話，再加上情緒低落，自然懶得搭理對方。

若是金牛冷戰，吃虧的一定是對方，金牛向來倔脾氣，非常能忍，只要心中下定決心不再理某人，他們再孤單一人，也會選擇沉默不語，雖然金牛平時非常好相處，但只要火氣上來了，誰都哄不了，更不用說是主動認輸。

▌摩羯座

摩羯個性非常沉穩，加上不太會說話，若是別人和他們吵嘴，他們只有乾瞪眼的份，很多時候明明有理的是自己，卻吃了不會耍嘴皮子的虧，雖然摩羯吵不過別人，但卻是個冷戰好高手，兩個人在一起不說話，對摩羯來說沒什麼大不了。

跟摩羯冷戰，對方占不了半點便宜，在冷戰過程中，他們往往不願意，或者沒有精力去討好對方，一方面，摩羯忙於工作已身心俱疲，無暇顧及生活的雞毛蒜皮小事；另一方面，摩羯非常有原則，若錯在自己，自然會主動認錯；若錯的是對方，那便冷戰到底。

▌水瓶座

說起水瓶，那一定是冷戰高手，別看他們平時跟熟人嘰裡呱啦，彷彿有聊不完的天，一副無法忍受孤獨的樣子，但若是選擇跟誰冷戰，就會變得非常冷漠，不過，他們倒也不是故意，用冷戰刺激或試探對方，很多時候，他們不會把冷戰放在心上，只想圖個耳根清淨而已。

跟水瓶冷戰，千萬不要自以為有勝算，如果說金牛冷戰是在忍耐，那麼水瓶冷戰卻是一種間接的享受，當對方等著水瓶主動認輸的時候，水瓶可能根本就沒把這件事放在心上，一個人也能玩得特別嗨，也因為如此，跟水瓶冷戰，一般都是對方主動示好。

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