日本女團「AKB48」前成員鈴木優香擁有天使臉孔、F級身材深受粉絲喜愛，2021年卻被爆出私生活混亂，引發外界撻伐，演藝事業遭到暫停，近年則轉戰Youtuber，吸引不少死忠粉絲關注，近日她則悄悄飛來台灣，還與啦啦隊女神林襄同框，讓她嗨喊「好幸福」。

鈴木優香昨（8）日突現身天母棒球場，觀賞味全龍與樂天桃猿的對決，隨後她也發文表示，「第一次看棒球比賽很高興，能跟最喜歡的林襄見面太幸福了。啦啦隊女孩可愛到我也想加入，不知道小龍女還有沒有在招人啊」，並曬出與林襄的合照，她臉上興奮笑容難掩見到偶像的喜悅。

不僅如此，鈴木優香還與林襄一同挑戰最近火紅的「POKEDANCE」，兩人動作一致，相當有默契，不愧都是受過偶像訓練的兩人，畫面曝光後，也立刻引起網友討論，「他們倆是不是太可愛了」、「我也想跟你們一起跳舞」、「多麼棒的組合，也太可愛了」、「已經重複看好幾次了」、「根本是仙女的組合」。

事實上，鈴木優香2019年以AKB48 Team 8出道，因火辣身材及犀利個性迅速走紅，但2021年被爆出與男製作人半同居，又與小鮮肉開房間，被認為私生活混亂，隨後演藝工作全面暫停，從團體離開後轉型成寫真偶像，大改以往的清新形象，更挑戰大膽風格，時常讓粉絲看了鼻血直流。