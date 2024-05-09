陽明表示，4月營收較上月略減，主要受年後市場需求影響，使平均運價下跌。法人表示，貨櫃航運營運跟結航日有關，根據上海航運交易所綜合指數（SCFI）報價，3月下半月至4月上半年運價小幅回檔，4月底開始回升，推估陽明5月營運會優於3、4月。

截至4月26日當周SCFI指數為1,941點，較上月上漲12％。其中，西北歐線運價為每20呎櫃2,300美元、月漲15％；地中海線運價每20呎櫃3,235美元，月漲8％；美西線運價每40呎櫃3,602美元、月漲6％；美東線每40呎櫃4,661美元、月漲5％。

陽明透露，目前各航線貨載強勁帶動運價。陽明將透過購買艙位擴大營運，包括優化南美東岸航線布局，增開一組SA5航線。

根據Alphaliner統計，受紅海攻擊事件擴大影響至印度洋，為維持航線營運，全球閒置運力持續減少，截至4月22日全球約有2.4％貨櫃船隊、約71.7萬TEU，處於閒置狀態，有助於縮減運力過剩的問題，支撐運價。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，今年供給成長9.7％、需求成長3％；2025年供給成長5.3％、需求成長2.5％。

4月主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國大陸及東協製造業持續復甦，美、歐製造業則受到新訂單需求不振影響走疲。經濟合作暨發展組織（OECD）最新報告《全球經濟展望》調升今年全球經濟成長預測至3.1％，全球貿易成長率自去年的1％上升至2.3％。

全球經濟成長動能雖有改善，但中東地緣政治若進一步升溫，將為全球經濟發展帶來重大影響。同時，國際貨幣基金組織IMF指出今年全球經濟成長約60％來自亞洲，並上調亞洲經濟成長預測至4.5％呈現穩定成長態勢，印度及中國更是亞洲成長主要驅動力。