中信投顧根據晟銘電經營管理階層意見指出，晟銘電鎖定液冷機櫃、液冷散熱系統，近期進行內部測試，下半年交付客戶認證；並持續投資800噸大型沖壓設備，使用連續模具生產，以降低成本與提高品質。
液冷散熱方面，晟銘電自行研發液冷機櫃、歧管、CDU等關鍵零組件，並具備自製能力；此外，晟銘電也正與供應鏈合作開發浸沒式散熱機櫃，該產品線擁有技術門檻、高單位售價與高毛利率特性，預計將成為2025年重要成長動能。
晟銘電（3013）為AI伺服器機櫃主要供應商，第一季財報表現佳，毛利率、營業利益率呈現上升趨勢，中信投顧指出，考量主要客戶廣達、緯穎釋放樂觀展望，可望帶動營收規模擴增，晟銘電擁有機櫃大型沖壓設備，自研液冷散熱解決方案，營運具備成長潛力，財務指標轉趨正向，調升投資評等至「買進」，推測合理股價95元。
中信投顧根據晟銘電經營管理階層意見指出，晟銘電鎖定液冷機櫃、液冷散熱系統，近期進行內部測試，下半年交付客戶認證；並持續投資800噸大型沖壓設備，使用連續模具生產，以降低成本與提高品質。
液冷散熱方面，晟銘電自行研發液冷機櫃、歧管、CDU等關鍵零組件，並具備自製能力；此外，晟銘電也正與供應鏈合作開發浸沒式散熱機櫃，該產品線擁有技術門檻、高單位售價與高毛利率特性，預計將成為2025年重要成長動能。
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