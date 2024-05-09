中信投顧根據晟銘電經營管理階層意見指出，晟銘電鎖定液冷機櫃、液冷散熱系統，近期進行內部測試，下半年交付客戶認證；並持續投資800噸大型沖壓設備，使用連續模具生產，以降低成本與提高品質。

液冷散熱方面，晟銘電自行研發液冷機櫃、歧管、CDU等關鍵零組件，並具備自製能力；此外，晟銘電也正與供應鏈合作開發浸沒式散熱機櫃，該產品線擁有技術門檻、高單位售價與高毛利率特性，預計將成為2025年重要成長動能。

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