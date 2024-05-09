晟銘電（3013）為AI伺服器機櫃主要供應商，第一季財報表現佳，毛利率、營業利益率呈現上升趨勢，中信投顧指出，考量主要客戶廣達、緯穎釋放樂觀展望，可望帶動營收規模擴增，晟銘電擁有機櫃大型沖壓設備，自研液冷散熱解決方案，營運具備成長潛力，財務指標轉趨正向，調升投資評等至「買進」，推測合理股價95元。