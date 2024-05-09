台、港雙帥范少勳、劉俊謙領銜主演的《我在這裡等你》9日舉行電影首映會，2位男星以及演員詹子萱、監製謝國豪、導演鄧依涵皆出席站台。媒體聯訪時，雙帥在現場不斷打趣對方，表示到哪都形影不離，連上廁所都要一起去。劉俊謙更開玩笑表示：「但我們上廁所時很安靜，因為太熟了，不用說話也沒關係。」

2位天菜男星在電影中有親密情愫，私下則各自有伴侶，他們還曾帶另一半進行「Double Date」。2人感情這麼好，伴侶會不會吃醋？劉俊謙俏皮回應：「我們的情感就藏在斷背山上面，不用讓另一半發現。」而目前育有一女的范少勳，則開口問劉俊謙願不願意當「乾爸」，劉俊謙笑回：「當然啊！只要她看到我不要哭出來就好。」

香港男星劉俊謙最近馬不停蹄來往港、台，同時宣傳2部作品的他坦言：「真的很累，每天只睡4到5個小時」，但仍對於現狀感到十分滿意。個性幽默的他笑道：「《九龍城寨之圍城》演員有滿滿的陽剛味，來這裡看范少勳就覺得像個孩子。」意即范少勳秀氣又美型，說完還伸手摸了一下他的臉，逗得范少勳哈哈笑。

相差5歲的2位男星雖首次合作，但一拍即合。除了聊的來之外，還會語言交換，范少勳現場秀了幾句粵語，也帶著劉俊謙用台語說「哇哩勒！」。當問及劉俊謙有沒有結婚打算時，他更流利說出：「踹共（出去講）」笑著避開回應。

劉俊謙、范少勳9日晚出席《我在這裡等你》星光首映會。（陳俊吉攝）

日前曾和范少勳合作《下半場》的演員朱軒洋鬧出劈腿風波，2人在片中飾演兄弟檔，那近期有關心「弟弟」朱軒洋嗎？范少勳委婉表示：「給他一點空間讓他處理自己，太多的問候可能時機點不太好。」認為這時候應該給朱軒洋時間，讓他好好整理情緒。