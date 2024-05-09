關於媒體報導海洋委員會主委管碧玲將延攬國立中山大學海洋環境及工程學系副教授陸曉筠擔任海洋保育署署長，管碧玲與海洋保育署人員9日對此沒有證實。
陸曉筠現任中山大學海洋環境及工程學系副教授，她是美國哈佛大學景觀設計博士，有「哈佛才女」之稱。陸曉筠的專長是海洋與海岸管理，以及GIS（地理資訊系統）。
記者詢問海保署人員，幾名海保署人員也都說該署內部還不知情這項人事異動。
關於媒體報導海洋委員會主委管碧玲將延攬國立中山大學海洋環境及工程學系副教授陸曉筠擔任海洋保育署署長，管碧玲與海洋保育署人員9日對此沒有證實。
陸曉筠現任中山大學海洋環境及工程學系副教授，她是美國哈佛大學景觀設計博士，有「哈佛才女」之稱。陸曉筠的專長是海洋與海岸管理，以及GIS（地理資訊系統）。
記者詢問海保署人員，幾名海保署人員也都說該署內部還不知情這項人事異動。
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