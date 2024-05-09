代工大廠緯創9日重訊指出，以8.56億元取得北市內湖潭美段面積約1938.36坪的土地地上權，租期時間共60年；子公司緯穎同樣以逾12億元取得潭美段2,468坪土地60年使用權；將共同打造為AI智慧園區。

緯創9日公告，以8.56億元向北市府取得內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1地號等4筆地上權，土地面積6,407.79平方公尺，約為1,938.36坪，權利金將分6期繳付，地上使用權期間為60年。

緯創子公司緯穎也同時公告，以12.28億元向北市府取得內湖區潭美段五小段35、35-1地號土地地上權，土地面積8160.01平方公尺，約為2,468.4坪，權利金非6期，取得60年使用權。

而緯創在去年3月在內湖區舊宗路、行善路口興建「內湖總部暨台北數位內容創新中心」，此次斥資逾20億元取得約4,406坪土地，將作為總部延伸，打造成AI智慧園區。