本週四（9日），匈牙利騎兵與總統蘇尤克（Tamas Sulyok）一起在布達城堡內歡迎中國大陸領導人習近平，這是習近平5年來首次歐洲之行的第3站，也是最後一站，奧班（Viktor Orban）政府領導下的匈牙利，已成為中國大陸重要的貿易和投資夥伴，正值他一些歐盟國家正在考慮是否減少對世界第2大經濟體依賴之時，奧班預計本次國事會晤將與中國大陸簽下大量的合作計畫，包含一帶一路項目。

2024年5月9日，匈牙利總統蘇尤克於在布達城堡以軍禮會見中國大陸領導人習近平。（路透社）

習近平在訪問完法國和塞爾維亞後，於本週三（8日）晚間抵達布達佩斯。習近平本週三在《匈牙利民族報》（Magyar Nemzet）投書，習近平與匈牙利政界人士「建立了深厚的友誼」並稱匈牙利是「中國大陸在中東歐地區投資的第一目標。」

習近平預計將於今天稍晚與奧班會晤，重點討論烏俄戰爭和基礎建設計畫。匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）表示，該國在與中國大陸慶祝建交75週年之際，預計還將簽署16至18項新的合作協議，其中之一可能是中國「一帶一路」計畫中的大型基礎建設項目。

2024年5月9日，匈牙利總統蘇尤克在佈達城堡會見中國大陸領導人習近平。（路透社）

據媒體報道，習近平和奧班可能前往南部城鎮，宣布中國長城汽車，將在那裡建造一家工廠並生產電動車。不過，亞爾托在本週一（6日）的聲明中否認兩位領導人將前往該地區，但表示「正在與中國大型公司就進一步投資進行談判」。

奧班自2010年上任以來，逐漸拉近匈牙利與北京的距離。中國寧德時代（CATL）正在黛布勒森建造一座耗資73億歐元（約新台幣2541億元）的電池工，而中國大陸電動車製造商比亞迪（BYD）去年年底宣布將在塞格德（Szeged）南部建造第一家歐洲工廠。

科維努斯大學（Corvinus university）助理教授馬圖拉（Tamas Matura）表示，中國大陸首先將電池生產轉移到歐洲，以節省運輸成本，因為電池重量很重，因此將生產轉移到更靠近賓士和寶馬等公司的汽車工廠是有意義的。

他補充說，下一步是在匈牙利生產中國電動車，因為歐盟的保護主義計畫正在威脅中國大陸電動車的擴張。「如果它們已經在歐盟境內建立並生產，這些對它們的影響可能會小得多，」。