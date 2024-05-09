網紅奎丁（Zamy）直播主出身，憑藉亮麗外型和32E火辣身材，逗趣幽默的風格，獲得不少粉絲喜愛，IG也擁有超過75萬人追蹤，更被粉絲封為「雅典娜女帝」。今（9）日她久違的在IG曬出辣照，身穿緊身連衣裙，胸前橫切大挖空，讓粉絲大讚：「快暈船了」。

奎丁在社群平台曬出穿著性感黑色「後媽裙」辣照，緊身包臀設計將豐滿性感S曲線勾勒的一覽無遺，從手臂到前胸露出大片雪白肌膚，仔細一看，這件裙子還有一個心機設計，在中心部位採挖空設計，令粉絲眼睛一亮，搭配身旁美麗的鮮花，畫面看起來十分完美，喜歡花的奎丁也配文表示：「好希望有個花室可以讓我養植物」。

貼文一出，粉絲紛紛湧入朝聖按讚，讚嘆：「很水」、「人比花嬌，祝美女一生平安，順心」、「辣個簍空」、「雅典娜女帝比花吸引我」、「人比花嬌」、「人民的仙女」、「這套好美」、「奎丁也太優質了吧...」、「好美、好頂、好漂亮、好正丁姐」、「夢中情人」、「快暈船了」、「花花世界」。

事實上，在事業上繳出漂亮成績單的奎丁日前才自曝，遭到員工背叛，讓她有一陣子過得很痛苦，有掙扎過到底要如何處理和同事的關係，但最後聽到其他網紅給的建議後，雖然她很想和對方繼續當朋友，但還是決定忍痛將這名員工開除。