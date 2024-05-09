統一重要的金雞母統一中控首季淨利4.57億人民幣，較去年同期減少0.3億人民幣，唯若是排除去年處分合肥統一部分土地及建物一次性收益，稅後淨利同比增加2.33億人民幣，主要是因為食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格同比下跌及產能利用率提高，帶動整體營運效益。

統一指出，統一中控通路庫存維持健康，首季主要由飲品帶動營收，茶、果汁和奶茶表現較為突出；方便麵食品業務持續打磨產品力，豐富多元化場景，營收保持穩健增長。

統一超商首季淨利29.44億元較去年同期增加1.24億元，成長4.4％，主要係為台灣及菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一速達(黑貓宅急便)等獲利增長。統一超商2024年度第一季合併營收首度衝破800億元，創同期新高，主要在於持續深耕在地，線上線下積極展店等等均表現亮眼，有效挹注營收。加上家福營收於去年7月起開始併入合併報表。使得首季便利商店及流通物流事業部整體營收較去年同期增加252.48億元，成長37.6％。

統一實因鐵產品售價較同期降低影響獲利，首季淨利1.53億元較去年同期減少49％。台灣神隆首季淨利1.4億元，較去年同期成長233.3％。