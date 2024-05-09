為擴大服務廣大的港點愛好者，添好運將於5月15日，於高雄裕誠路與富民路商圈打造出2層樓的獨棟街邊店，以第六代店裝「一個好運的地方」作為形象主題，全新規格再升級。另添好運台灣第一間門市「台北車站店」，將以第六代店裝全新升級亮相，並預計於5月30日嶄新登場。

喜迎台北及高雄2間全新「好運地標」店將試營運，推出好運三重送。第一重『經典好運買一送一』，高雄富民店、台北車站開幕首三日，每日限量「好運冰火菠蘿」買一送一，無論內用或外帶，好運雙倍。第二重『全台同慶送蛋撻』：全台添好運會員同慶，活動期間加入添好運Ocard會員，即可獲贈「添好運一口蛋撻」電子兌換券，不限店別至店內消費點套餐立即兌換馬上送。第三重『消費贈好運刮刮卡』：5／15日至-6／30日，到全台添好運消費用餐，即可獲得『好運刮刮卡』乙張，100％中獎率，可隨機獲得折扣券、現金抵用券等。

添好運港式點心專門店於台灣市場主要以百貨商場作為展店據點，隨著營運策略改變，添好運規劃開出首間2層樓獨棟街邊店，地點位於高雄左營的的美食一級戰區「裕誠商圈」，裕誠商圈周邊餐飲的高密集度，隨著知名餐飲集團旗下品牌陸續進駐，更是強化了集市效應，添好運高雄富民店預計於5月15日搶先試營運。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，添好運深耕10年，持續看好台灣餐飲市場的潛力，和億生活集團今年度調整開店策略，首次開立獨棟街邊店，並優化提升店型質感、強化品牌競爭優勢。逢添好運高雄漢神巨蛋店租約到期，並為擴大服務南台灣的港點愛好者，耗時一年的時間推出全新升級的第六代店型，打造出「好運地標-一個好運的地方」，要讓消費者能夠透過添好運的加持，能夠越吃越好運。

添好運高雄富民店將率先採用全新第六代「好運形象店」風格，由外延伸至店內的「好運祝福文字牆」與「好運點心牆」，讓消費者感受「來添好運就好運」，隨著樓梯廊道延伸二樓，讓消費者「走在好運的路上」，隨著踏階步步向上，象徵著好運永不停歇、好運高升的意涵，除此之外還有許多意想不到的好運元素，期待消費者來店體驗探索好運。

全台第一間添好運「台北車站店」，開幕至今邁入第10年，將啟動大規模改裝，預計於5月30日重新改裝亮相。全店將同步採用全新第六代「好運形象店」風格，「添好運」於台北與高雄兩地，打造出全新的「好運地標」，除了讓消費者能有更不一樣的餐飲體驗之外，更象徵著由北到南好運串連，「添好運」將深耕台灣好運永續的概念。