據「2023 無接觸支付趨勢市調報告」顯示，後疫情時代高達60.2％消費者習慣以電子支付取代刷卡及現金，成為主流的支付方式。元大投信作為公募基金龍頭，同時也是率先跨足電支業的投信業者，與全支付合作擴大數位金融服務，即日起可透過全支付申購元大投信產品，包含廣受市場歡迎的三檔龍頭系列基金與ETF連結基金，打造「生活即理財」的投資哲學。

全支付本次與元大投信合作，最受關注就是可透過元大投信基金交易平台，以電子支付帳戶申購多檔熱門ETF的連結基金，據證交所公布3月份資料，目前元大投信旗下包含0050、0056、00713、00850等台股ETF，均名列定期定額交易戶數前十名，且分別推出連結基金，讓偏好配息再投入的存股族可以選擇不配息級別。

元大投信說明，偏好配息再投入的ETF存股族，可參考ETF連結基金設計有不配息級別，連結基金並以其連結的主基金績效表現為操作目標，例如0050連結基金績效成立以來貼近同期間0050 ETF的含息報酬表現，未來透過全支付也能參與熱門ETF連結基金投資機會。目前「電子支付帳戶申購基金」尚未開放「買回」，投資人可透過其與元大投信約定之銀行帳戶進行基金買回交易，電子支付機構僅提供代理收付款項服務，並未涉及基金商品或服務之經營。

透過與全支付的合作，元大投信線上開戶合作金融機構已擴增至26家，現階段包括北富銀、國泰世華、中信銀、台新銀等金融機構都可以完成開戶及支付綁定，未來若元大投信新募集ETF，全支付也有機會串接申購。

同時為利於投資人管理ETF、基金資產，投資人可至元大投信官網「ETF專區」申請ETF數位帳單，即可透過email收到數位對帳單，提升查詢配息及保存資料便利性。