近年「斜槓」的人愈來愈多，但不僅限於青年，上市公司運錩鋼鐵（2069）董事長顏德和也開始斜槓，9日他一手規劃的「天成圓滿生命紀念館」正式啟用，莊嚴的外觀及明亮、寬闊的室內氛圍，顛覆一般人對於納骨塔的觀念，他也大氣捐出500個塔位，供高雄市殯葬管理處作為清寒之用。

顏德和致詞時表示，該地當初購入時原本欲作為家族成員日後長眠使用，不過他覺得面積如此廣大若僅有少數人用太過可惜，於是在貴人建議下，他決定籌資興建生命紀念館，並一改過去民眾對於納骨塔給人陰暗的觀念，挑高3層的大廳、明亮寬敞的空間，以及莊嚴、穩重的氛圍，都讓人感覺置身豪宅。

「天成圓滿生命紀念館」位於鳥松區，是高雄絕無僅有位於市區的納骨塔，占地約1萬5,000坪，為地上7樓、地下2樓的建築物，樓高30米，總樓地板面積約2萬2,000坪。由於基地位置鄰近興建中的高雄捷運黃線Y1站，同時也靠近計畫中的國道七號鳥松交流道，交通更便利，未來民眾追思先祖也更方便。