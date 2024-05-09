媒體人溫朗東稱，只要他談到徐巧芯的節目，都會被一位「徐小姐」向NCC檢舉，而這位「徐小姐」的聯絡信箱，就是徐巧芯在台北市議會的公開email。媒體人黃揚明今(9日)意有所指地表示，被檢舉對象竟會拿到檢舉人的相關資訊，還對外公開，徐巧芯可以去告NCC了。

黃揚明今(9日)在臉書粉專貼文表示，不管是誰檢舉，當檢舉人採匿名不公開方式檢舉，被檢舉對象竟會拿到檢舉人的相關資訊，且還對外公開，NCC內部肯定違反了保密義務。徐巧芯這次可以去告NCC了。

網友紛紛表示，「扯到爆」、「吹哨人保護法要通過」、「快點請巧芯告」、「吉起來」、「太誇張了吧」、「最近迴力鏢的CD是不是越來越快」、「拿板凳，看人丟迴力鏢」、「迴力鏢可以接了又接、丟了再接的嗎？」、「快跟巧芯說，我要更多大場面，巧芯加油」。

還有網友不禁表示，「以為已經到站該下車了！結果，失速列車，接替而上，繼續！」