71歲資深男星去（2023）年7月遭女網紅李伊妍指控性騷擾，嚴重影響他的名譽，隨即在兒子錦德陪同下到警局報案、提告。而檢方仍在偵辦調查中，卻傳出廖峻突然撤告，李伊妍也獲不起訴處分；錦德也透露撤告原因，主要是年事已高的廖峻心力交瘁決定不再追究。

去年演藝圈燒起「#MeToo」風暴，李伊妍在網上發文指控一名資深男星對自己性侵未遂，各種線索使外界聯想到廖峻，他也飽受各界關切，在名譽受到影響的情形下，廖峻在兒子錦德陪伴下，前往警局提出「妨害名譽」告訴；事後李伊妍道歉並刪文，但廖峻被潑髒水後，演藝工作還是受波及。

廖峻與李伊妍的案件檢方仍在偵辦調查中，豈料，近期傳出廖峻遞狀撤回告訴，「妨害名譽」為告訴乃論，因此檢察官依法判李女不起訴處分。據《三立新聞網》報導，錦德回應之所以撤告，主要是偵查程序太漫長，71歲的廖峻早心力交瘁，才決定不追究；但錦德也說，父親近來身體健康沒太大問題。

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