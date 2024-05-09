聯強表示，首季營運動能強勁，在半導體及通訊業務大幅成長的推動下，營收創歷史新高，達1,038億元，年增17％。今年以來，生產製造端對未來需求轉趨樂觀，加上業務拓展有成，半導體營收再創新高，達近500億元規模，成長56％。通訊業務則受惠於AI手機話題及新機推出，來到近六年的新高，成長41％，其中印尼及香港市場更是呈現翻倍成長。

在獲利部分，由於營收大幅成長，加上精實的管理及不斷提升的營運效率，帶動聯強第一季毛利及營業淨利同步創下同期新高，達44億元及23億元，分別成長3％及13％。

投資收益部份則成長20％，主要來自轉投資公司於印度／中東／非洲等市場表現亮眼所貢獻。另外，在庫存減少以及營運資金調度得宜下，雖然市場遲未見降息，但利息支出仍較去年同期明顯下降。在營業淨利及營業外收益雙雙成長下，稅後純益創近五季來的新高，達到22億元，大幅增長27％，每股稅後純益1.32元。