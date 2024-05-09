全國電子明年即將迎來50周年，今（9）日宣布進入「LIFE+ 新元界」AI智慧新時代，記者會上介紹了「元宇宙虛擬商店」、「全新數位服務」和「ESG綠色循環」商品共3大創新。全國電子董事長林政勳對於數位轉型相當樂觀，也期望將線上線下做虛實整合，期望提供消費者更好的購物體驗，藉此增加客群，滿足不同族群的需求。

全國電子是跨世代族群的3C家電購物首選，迎向50周年鉅獻「LIFE+ 新元界」記者會現場將近30家3C家電品牌共襄盛舉，為消費者打造更便利、更智慧的消費體驗。（全國電子提供／古明弘台北傳真)

在與Google Cloud、IN3D共同打造的元宇宙虛擬商店裡，無需門即可透過3D成像技術了解商品的特性與尺寸大小、電視的厚薄度，甚至例如滑鼠或手指點擊敞開LG門中門冰箱，仿真情境將購物體驗提升至另一層次，元宇宙虛擬商店不但能解決實體店面展示空間的限制，消費者也無需顧慮營業時間，能仔細觀看產品細節，了解實際操作過程。

全國電子邀請曹佑寧(左起)與全國電子董事長林政勲、全國電子行銷長暨發言人林奕君發布品牌數位服務上線。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

在數位服務方面，全國電子推出專屬APP，並開啟專屬電子支付生態圈，推出「全國電子行動支付」消費者能輕鬆完成支付、積點、折價券兌換、發票(條碼載具)，還有售後線上報修、延長保固申請及數位說明書，未來還能在APP上預約家電清潔，資訊透明，免去等待時間。APP於4月1日上架，目前累積了3萬次下載，加上原有的50萬名會員，未來能造福更多消費者。

全國電子迎向50周年推出「LIFE+ 新元界」提升消費者購物體驗，記者會現場展示最新AI產品。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

林政勳不斷強調全國電子以「家」為出發點，「揪感心」是服務核心精神，在「家的生成式」年度影片中，透過AI生成形式解鎖對家的想像，也體現了以家為中心的概念。

除了3C產品，全國電子近年來不斷開發生活產品，不僅能買到洗衣機，也能買到曬衣架。此外，「ESG綠色循環」商品更是一大亮點，記者會上邀請曾是棒球選手的曹佑寧展示由廢棄的液晶面板回收製成的「全國電子環保多功能鞋墊」，具有調濕、抗菌、除臭和減壓等功能，讓曹佑寧驚艷不已。

到全國電子買3C家電送媽媽正是好時機，即日起至5月19日祭出母親節大家電7折起、筆電手機65折起、全館家電9折，滿額就送輕薄筆電。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

為慶祝母親節，即日起至5月19日，全國電子祭出母親節大家電7折起、全館家電9折優惠，還有台灣製造「全國電子多功能環保鞋墊」(售價：699元/雙)獨家開賣，讓媽媽每天都舒適。活動期間買全館家電滿額就送質感生活好物或多款智能家電，滿30萬就送輕薄筆電。還有「會員點數揪給你」使用全國電子行動支付單筆滿5000元送50點、最高送出3000點，以及銀行加碼點數大方送。