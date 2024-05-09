機械公會9日公布，4月台灣機械出口值22.48億美元，年減11.8％；以新台幣計價721.58億元，年減7.0％。前四月機械出口值89.88億美元，年減4.5％；折合台幣計價2,834.79億美元，年減1.1％。

前四月前三大出口產品，檢量測設備出口值14.88億美元而居冠，出口占比16.6％、年增1.9％、電子設備出口值14.38億美元、出口占比16.0％、年增 0.2％。值得注意是，工具機出口值7.02億美元、出口占比7.8％、年減14.6％。

台灣機械設備前四月輸往美國21.78億美元、出口占比 24.2％而居冠，銷往大陸21.11億美元而排名第二、出口占比 23.5％；外銷日本6.87億美元，占比 7.6％而排第三。

機械公會新任理事長莊大立指出，台灣機械設備4月出口值月減7.8％、年減11.8％。其中，工具機4月出口值僅1.72億美元，月減11.3％，年減26.1％。觀察4月海關各項貨品出口資料，僅資通與視聽產品類別正成長，其餘出口貨品皆呈現負成長情形，表現並不理想，顯示全球景氣並未明顯復甦，經濟仍缺具體發展動能。