行政院提名的國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權日前遭國民黨團封殺，NCC副主委翁柏宗8日竟稱「恐造成iPhone16、17等新機型式認證將無法審查」，引發國民黨立委不滿，批評是情緒勒索國人。媒體人黃揚明直言，這樣的情勒論述能力，正巧證明了翁柏宗不適任未來的NCC主委。

翁柏宗8日表示，若新任委員未順利提名過關，因人數不足恐導致委員會停擺，後續業務像是未來iPhone16、17手機型式認證將無法審查，最糟狀況是新款手機可能賣不了，頻道上下架、基地台與無線電頻率執照的發照進度等都可能受影響。翁柏宗進一步指出，若委員出缺，未來iPhone16、17恐無法上市，因為這些東西需要型式認證。不過，對翁這番說法，曾任NCC委員的國民黨立委翁曉玲痛批，這樣的說法就是在騙外行人。

翁曉玲指出，手機型式審驗是分組會議，3個委員就足夠處理，最後再送到全體委員會過流程。翁曉玲說，這種例行性的審驗，算是授益的行政處分，一般來說並不複雜，除非是有侵害或是剝奪受處分人的利益，影響比較大，才需要到全體委員會來討論。

黃揚明今(9日)在臉書發文直批：翁副主委這樣的情勒論述能力，正巧證明了他不適任未來的NCC主委！

網友表示「真的笑死，想情勒，結果剛好一個當過NCC委員的出來打臉，啪啪」、「一個被詐騙集團騙的人，當NCC主委，呵呵」、「別這樣，我真的很想看到因為NCC人事沒過導致iPhone無法上市，畢竟我不用蘋果XD」、「NCC主委，真的不適任」、「以後要先辦黨證才可以買哀鳳了？」、「好怕喔」、「問問山姆大叔蘋果可不可以過就可以了」、「如果哀鳳能不能上市，靠幾個官員決定，感覺很有利潤欸」、「閹夕夕」。