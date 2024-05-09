每到夏天，民眾難免因為高溫炎熱滿頭大汗而飄散異味，此時除了因身上的汗水以外，也可能滲透進隨身衣物中。一位負責洗衣服家事的網友近日求助，爸爸、弟弟的衣服只要放到第2天，就會飄散一股噁臭味道，就算她每天洗還是帶有淡淡臭味，讓她不知怎麼處理才好，貼文曝光後引發熱議，許多人建議除了當天清洗、更換洗衣精外，還可以在洗衣時過碳酸鈉、小蘇打粉搭配使用，若這樣還是會臭，就該請專業師傅清洗洗衣機或是直接丟掉衣服。

原PO在PTT發文表示，夏天男生汗腺分泌旺盛，衣服脫下來總是帶有濃濃臭味，「弟弟爸爸的衣服每次放到第2天，就會有一股噁臭味飄散出來」，就算她天天洗，還是覺得衣服飄有淡淡臭味，「連帶我的衣服都有點沾上了」，無奈之下只好上網求助，「到底該要怎麼辦才好…」。

對此，許多網友紛紛回應，原PO可以改善清洗方式、更換洗衣精，「換個洗衣精吧」、「要用運動型的洗衣精洗，然後太陽曬」、「或許跟洗衣精牌子有關」；此外加入過碳酸鈉、小蘇打粉等加強清潔力也很有效，「那是細菌死掉的味道，請用過碳酸鈉（溫熱水）或小蘇打浸泡吧」、「小蘇打＋熱水」、「過碳酸鈉用溫水溶解，浸泡再洗有效」。

另外若一直洗衣服仍飄散臭味，可能就得清洗洗衣機或丟棄衣服，「要消毒＋烘乾，另外就是洗衣機的問題」、「可能是洗衣機的問題，太髒了要清洗」、「排汗臭到纖維裡面的只能丟棄」、「用除臭洗衣精＋過碳酸鈉，沒用就是丟了」、「我男的，跟你講，重度的就是用水煮過，不然就是丟掉。那個味道擴散是細菌」、「過碳酸鈉＋1，還有味道就是衣服材質差必須汰換掉」。