英國為了進一步推動核能發電，耗資2億英鎊(約81億新台幣)建設新一代的核燃料「高含量低濃縮鈾」 (HALEU，U235濃度大於5%小於20%) 生產廠，這也是歐洲首座。據說，這種濃渡略高的燃料，將用下一代的小型核反應爐(SMR)與微型反應爐(MMR)。

路透社報導，為了實現氣候目標、促進能源安全努力，英國希望到2050年代，將核電容量增加到24吉瓦(24000 百萬瓦)，相當於英國電力總需求量的四分之一，(目前是的14%)。

英國核工大臣鮑伊(Andrew Bowie) 表示：「未來我們看到更先進的模組式反應器投入運轉，它們需要HALEU燃料，因此英國需要先行投資此類技術，未來可以從國內自行提供，甚至外銷。」

英國現行的鈾濃縮公司 Urenco 已獲得1.96 億英鎊(約68.4億新台幣)的補助，工廠設在英格蘭西北部的柴郡(Cheshire)，可提供大約 400 個工作機會，期望在2031年完工並投產，供國內使用與對外出口。

鈾燃料分級，以鈾235(核反應物質)的濃度區分，最左邊是天然鈾礦，僅有0.711%的鈾235，多數的核反應爐無法直接使用，所以需要濃縮。接下來是濃縮值3~5%的「低度濃縮鈾」(LEU)，現行多數的輕水式反應爐都使用這種燃料；再來是「高含量低濃縮鈾」(HALEU)濃縮值5~20%，小型模組式反應器SMR、微型模組式反應器MMR多採用這種燃料；最右是「高濃縮鈾」(HEU)，濃縮值在90%以上，也被稱為武器級濃縮鈾，美國海軍核動力軍艦裝填的就是這種燃料。(圖/centrusenergy)

鮑伊說：「我們愈早布局，愈有機會向我們的盟友出口這種燃料，而盟友們也想擺脫對俄羅斯核燃料的過度依賴，這是互利互惠的。」

目前提供HALEU燃料的廠商，主要是 TENEX公司，它是俄羅斯國有能源公司 Rosatom 的一部分。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方一直在尋求減少從俄羅斯進口的能源，從天然氣、石油、煤礦，到現在的核能。美國Centrus Energy公司已開始生產少量的HALEU燃料，並預計擴大規模；法國歐安諾公司( Orano )正在考慮投資美國工廠。

HALEU 的濃縮程度高達20%，這比現行核電廠使用的5%U235要高出4倍，導致它的核能管理較為嚴格，所以生廠商較少。

此外，英國還宣布競標高達 6 億英鎊的合約，以建造世界上第一個商業可行的「核融合」發電站原型，希望在 2040 年之前將其併入電網。

包括美國和日本在內的全球科學家、政府和新創公司，多年來一直在嘗試利用核融合（也就是太陽發光發熱的原理）來生產效能更大，並且不會產生持久放射性廢物的電力，被譽為「能源的終極聖杯」。