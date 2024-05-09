三重分局日前接獲情資，指稱轄內五華街某民宅有賭場，昨8日晚間7時20分前往查緝，當場查獲工作人員1名及賭客11名共12人。（圖／警方提供）

三重分局日前接獲情資，指稱轄內五華街某民宅有賭場，昨8日晚間7時20分前往查緝，當場查獲工作人員1名及賭客11名共12人，當場查扣賭資13萬1000元、抽頭金1050元、四色牌4副、監視器等相關證物。（圖／警方提供）

新北市政府警察局三重分局日前接獲情資，指稱轄內五華街某民宅內出入複雜，且常常妨害安寧。得知消息後，三重警方調查發現，該賭場65歲的陳姓負責人為掩人耳目，利用傳統民宅做為四色牌賭場，賭客之間關係為朋友互相介紹，也因彼此熟識才使賭場異常吵雜，吸引警方注意，自摸一次抽50元，只使用現金付現，不接受借款或賒帳。

警方表示，在獲報有人利用民宅做為掩護經營賭場後，立即成立專案小組展開縝密完善的蒐證，在時機成熟後，於昨8日晚間7時20分前往查緝，當場查獲工作人員1名及賭客11名共12人涉嫌賭博案，當場查扣賭資13萬1000元、抽頭金1050元、四色牌4副、監視器等相關證物，全案警方訊後依賭博罪將負責人陳男依刑法268條營利賭博罪移請新北地檢署偵辦，另賭客11人依社會秩序維護法第84條裁罰。

三重分局分局長黃南山表示，為維護社會治安，警方積極查緝轄內不法場所揪出亂源，讓市民朋友享有優質生活環境。三重警方仍會持續加強掃蕩非法場所，以民眾安居為目標持續邁進。