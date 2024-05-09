一名擔任彰化某國立高工國文代課老師的傅姓女子，在疫情期間，於淘寶網購買新冠病毒檢驗試劑，4次自大陸非法進口試劑，並透過個人LINE販售給劉男等8人使用，彰化地院依違反醫療器材管理法，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期內提供80小時之義務勞務。

判決書指出，傅女（38歲）為彰化某國立高工國文代課老師，明知輸入醫療器材，必須向中央主管機關申請查驗登記，經核准發給醫療器材許可證後，才能輸入醫療器材，傅女卻在未取得核准情況下，即擅自輸入醫療器材。

衛福部曾於2022年5月11日起至同年6月30日止，開放民眾自國外輸入個人自用之新型冠狀病毒檢驗試劑，每人不超過100劑，免申請專案核准，但傅女在2021年12月厎至2022年5月6日，即自大陸地區輸入未經衛福部核准之新冠病毒檢驗試劑共4次，再透過個人LINE網頁販賣給劉男等8人使用，犯罪所得16萬6,061元。

傅女於偵訊時辯稱，在淘寶網向大陸地區賣家購買新型冠狀病毒檢驗試劑，目的是要幫別人代購，她並不知道購買新型冠狀病毒檢驗試劑是違法。但朱姓證人證稱傅女的父親，是依傅女交付之名單寄送給買家，及傅女並無醫療器材進口執照等事實。

彰化地院審酌後，依犯販賣未經核准擅自輸入之醫療器材罪，共4罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑6月，考量被告坦承犯行，主動繳回252劑快篩試劑等情，足認傅女經此偵、審程序及刑之宣告，當能知所警惕而無再犯之虞，對傅女宣告緩刑2年，緩刑期內提供80小時之義務勞務。