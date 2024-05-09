2024年最富有城市報告

根據日前發佈的《2024年最富有城市報告》顯示，美國紐約（New York City）奪下最富有城市榜首，中國大陸北京、上海、深圳、杭州、廣州與香港躋身全球最富有城市前50名內，其中香港排名第9，北京首次進入全球前10。台北則排名第39，是台灣唯一進榜的城市。

這份由財富調查公司新世界財富（New World Wealth）與投資移民諮詢顧問公司亨利國際律師事務所（Henley & Partners）合作進行，依照常住的百萬富翁（擁有百萬美元財富，相當於台幣3200萬元）人數為準，排名第1的紐約，有34萬9500人達此標準。此外前10名內依序為舊金山灣區、東京、新加坡、倫敦、洛杉磯、巴黎、雪梨、香港、北京。

除了香港與北京進入前10名，中國大陸的上海（11）、深圳（27）、杭州（36）、廣州（46）等亦列名前50大城市。

依據的標準是常住當地的百萬富翁（以美元計）有多少人：香港約有14.3萬名百萬富翁，北京和上海各超過12萬人，深圳約5萬人，杭州和廣州則各有3萬多及2萬多人。

調查報告指出，今年是中國大陸首次有城市躋身前10，北京的百萬富翁過去十年增加90%，不過2023年受經濟放緩和財富外流影響下降4%。而大陸富豪大量外流下，新加坡則成為最大受惠者，其百萬富翁人數成長64%，光是2023年就有超過3400名百萬富翁移居新加坡。

新世界財富的研究總監亞莫利斯（Andrew Amoils）指出，近10年來中國的百萬富翁人數大幅增加，其中北京的百萬富翁人口增長了90%；杭州、廣州的百萬富翁人數漲幅則為125%和110%，深圳則是全球富豪數目增加最快的都市，漲幅高達140%。

台北則排第39，有3萬200人身價達百萬美元以上，有82人身價達1億美元，15人身價達10億美元，2013至2023年間百萬富翁數量增加41%。

歐洲則有2個城市入列前10大富有名單，分別是英國倫敦（第5名）和法國巴黎（第7名），德國名次最高的都市，是第16名的法蘭克福。