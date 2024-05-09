全聯美味堂繼年菜聯名後，再與台南晶英酒店聯名推出五星潮汕滷味。（全聯提供）

全聯花漾甜點節開跑，屏東有機玫瑰花瓣醬入餡，39元起品嘗粉嫩系玫瑰甜點。（全聯提供）

電價漲、萬物跟著漲，外加5月報稅荷包大失血，超市量販推出「繳稅大作戰」幫消費者整理省錢吃攻略，舉凡居家料理最方便的水餃、泡麵優惠下殺，還有眾多民生商品買1送1，此外韓國大賞登場，最新流行韓國即食料理簡單覆熱即可在家享用。

全聯即日起至5月23日全店冷凍水餃單筆任2件現折10元，泡麵單筆299元現折30元，每餐以10顆水餃或1包泡麵換算，最低只要30元就能吃一餐，再搭配醬油、油膏、辣椒醬等水餃沾醬7折起，還有罐頭等百搭配料也祭出買1送1等，省錢也能吃得很澎湃，預計本檔優惠將帶動相關品項業績達雙位數成長。

冷凍水餃近年來口味多樣化，疫情期間讓冷凍水餃躍升居家必囤美食。據全聯觀察，自前幾年疫情爆發起，冷凍水餃銷售業績呈雙位數成長，2023年更突破10億元大關；其中消費者最愛口味前5名，為豬肉、高麗菜豬肉、韭菜、瓜仔雞肉和素食口味。

另全聯美味堂繼年菜聯名後，再與台南晶英酒店聯名推出五星滷味－台南晶英潮汕滷味，免衝台南就買得到，這次共有潮汕滷味滷牛筋、滷花生、滷海帶3款熟食小菜，即日起至6月13日單盒特價55至85元。此外，全聯We Sweet即日起至主打「花漾甜點節」，打造玫瑰天使捲、玫瑰泡芙、玫瑰蛋糕捲、玫瑰雙餡半月燒等7款玫瑰花風味新品。

家樂福看準報稅季消費預期心理，精選超過百項商品，保證高CP值的安心價，民生物品買1送1折扣超有感，小資族享優惠的百元銅板價商品，還有不限金額加價購等。另家樂福韓國大賞登場，引進最新最熱銷韓國商品，除了追劇零食，這次還有許多冷凍冷藏與常溫韓式料理，簡單料理步驟就可在家享用。其中推薦2024年獨家新品Cook Tok辣炒年糕、辣炒年糕拉麵，還有新款氣泡水也是人氣商品之一。

家樂福韓國新品韓國BOBMOOS辣炒年糕，特價139元。（家樂福提供）

家樂福韓國新品韓屋村海苔酥系列，全面85折起。（家樂福提供）