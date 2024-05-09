泰國知名人士Gun Jom Phalang（下稱Gun）經常協助當地遭欺凌、性侵的弱勢族群與女性，經常登上該國新聞版面。近日他再度帶著一名有著5個孩子卻遭到拋棄的婦女，前往泰國皇家警察總部，尋找拋棄她失聯的丈夫。這名女子向泰國皇家警察抱怨，自己被在特種警察部隊服役的丈夫無情拋棄，而這位有權有勢的男人背後，居然總共擁有5名妻子和16個孩子。

一名遭到警官丈夫拋棄的泰國婦女，帶著她的5個孩子找上泰國皇家警察總部，希望他們能替自己主持公道。（圖／翻攝BrightTV）

根據泰媒《BrightTV》報導，Gun先生帶著的這名婦女向媒體表示，自己與丈夫在一起已經16年了，該婦女雖認定對方是自己的丈夫，但2人實際上沒有登記結婚。雖然如此，她並不覺得自己的家庭有什麼問題，丈夫也很照顧她與孩子。

然而在3年前，事情突然有了變化。丈夫可能在外面有了其他女人，所以開始漸漸疏遠她，偶爾還會對她施暴，當她提到希望丈夫提供家用時，丈夫還會變得特別暴躁易怒。後來她才知道，丈夫已經瞞著自己，與前妻重新登記結婚了，而且這名男子除了她以外，還有其他4名妻子，以及總共16個孩子。

這名婦女向泰國皇家警察總部的女性官員陳述，後來丈夫直接失聯，而她獨自撫養5個孩子2個多月之後，存款也終於花光了，手頭上只剩下幾百泰銖。她表示孩子們沒有飯吃，沒有奶水可喝，因此請求泰國皇家警察能夠伸張正義，找到她的丈夫出面，討論怎麼對孩子負責。

Gun先生則補充說明，這名婦女曾2度向丈夫服役的部門投訴，但該單位從未有任何答复，於是只能透過他尋求幫助。他還表示，希望這名警官能早日出現並且面對，因為他發現婦女的五個孩子中，一名孩子有「特殊問題」，而另一個孩子則患有心臟病，而且沒有上學接受教育。

Gun先生向媒體表示：「我想告訴那個男人，他是個警察，有責任保護人民。但如果家人都照顧不了，他又怎麼能保護人民呢？」