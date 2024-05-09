大陸人社部網站5月9日消息，大陸國務院任免國家工作人員，任命趙志遠為外交部部長助理。此前，趙志遠擔任中國大陸駐衣索比亞大使。

公開資料顯示，趙志遠出生於1968年4月，山東蓬萊人，1992年11月入黨，1990年7月參加工作，在職研究生學歷，管理學博士。

趙志遠曾長期在山東省內工作，擔任過濰坊市政府黨組成員、市長助理，濰坊高新開發區黨工委書記、管委會主任，濰坊市委常委，山東省政府副祕書長，山東省地質礦產勘查開發局局長、黨委書記等職，其間曾於2013年至2016年間擔任山東省第七批援藏幹部領隊，並在日喀則擔任地委副書記、行署常務副專員（2014年撤地設市後擔任市委副書記、常務副市長）。

2018年10月，趙志遠履新東營市委副書記、代市長，次年1月「去代扶正」。2020年10月，趙志遠轉入外交系統工作，出任中國駐衣索比亞大使。

2024年5月6日，中國駐衣索比亞大使館官網發佈消息稱，5月5日晚，趙志遠大使離任回國。