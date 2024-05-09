味全龍啦啦隊「小龍女」成員李多慧先前曾爆出不少爭議，今（9）日又有消息傳出，有廠商想召集各隊啦啦隊員拍攝廣告，卻稱李多慧在拍廣告時很多要求，導致廣告不僅延後拍攝，就連廠商也在前一晚緊急找同隊的林襄「救火」。

據了解，今（9）日傳出有廠商邀請職棒啦啦隊拍廣告，召集6支隊伍各5到6位成員一同跳舞，女孩們先前為了廣告進行多次排練及協調，其中李多慧起初就想爭取C位，廠商礙於是各隊女孩們一起的廣告，並非她一人的廣告，因此數度婉拒要求。

然而，李多慧仍堅持非C位不站，甚至傳出韓方經紀人向廠商提出拒絕拍攝的要求，讓廠商憤而在8日晚間決定換角，緊急找來林襄上場救火，讓林襄稍早在IG透露，「江湖救急，臨時拍廣告只有一個晚上的時間練一支舞，整個晚上都在作夢」，對此，李多慧所屬的味全龍經紀人目前未正面回應。根據《中天新聞網》報導，詢問林襄經紀人莉奈是否知情，她證實：「確實有拍攝廣告。」但表示不清楚過程。

林襄昨日透露臨時被找去救火拍廣告。（圖／林襄Instagram）

李多慧近期風波不斷，前陣子傳出隊長之爭，接著又傳熱戀韓國經紀人，她事後發布限時動態回應此事：「自從換了球隊以後，有很多奇怪的假新聞，但這些都不是事實」，她表示：「我相信我自己，所以我很努力展現自己勇敢的面貌，不去回應」，但不知道為什麼總會有一些奇怪的消息一直出現，她直言，「我是真心愛臺灣的朋友，對所有的情我也都盡心盡力」，最後她坦露真實想法，「我內心世界也是一個小女孩，感到非常的疲憊了，請停止這些流言蜚語」。

這次又傳出C位風波，雖確實有五隊啦啦隊員集合練舞拍廣告一事，但仍未有相關人員證實消息，僅有林襄委婉透露臨時被找去救火，練舞一晚上就拍廣告，是否如爆料所說，恐怕只有當事人知道了。