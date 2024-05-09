國民黨高雄市議員白喬茵8日時在臉書上PO出兩張照片，從照片中可以看到，她身穿背心配真理褲，手上還拿著羽球拍，同時她也強調「打羽球不用替身的啦，歡迎找我PK」，更自封自己是「千真萬確議會戴資穎」，許多網友看到後紛紛留言表示「趕快來找我PK」、「可惡！我也想跟議員打羽球！」引發討論。

白喬茵8日在臉書上PO出一篇文章表示，「如何證明不是擺拍？只好出賣膝蓋跪地接球的傷痕了…」白喬茵同時也強調，「我很愛打羽球都沒人相信，千真萬確是議會戴資穎沒錯！打羽球不用替身的啦，歡迎找我PK」。

許多網友看完後紛紛留言表示「妳的戰場在立院，蓄積能量幫貴黨在2028高雄拿下一席」、「看得出來很認真打球」、「美女妳很讚喔！加油！身體要注意！補充體力」、「能跟妳打一場嗎」、「哇議員歐青，表示有認真打」、「趕快來找我PK」、「可惡！我也想跟議員打羽球！」。