統一今日公布2024年第一季財報，首季稅後淨利55.34億元，年增10.6％，創歷年同期新高，每股稅後純益(EPS)0.97元。

旗下的統一超商，首季淨利29.44億元較去年同期增加1.24億元，成長4.4％，主要是受益於台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等獲利增長。

統一表示，台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）等共同努力下，統一超商2024年度第一季合併營收首度衝破800億元，創同期新高。

主要在於持續以創新、精業、整合深耕在地，線上線下積極展店、深耕OPENPOINT生態圈，鮮食、CITY系列、思樂冰、霜淇淋、飲料、零食等均表現亮眼，有效挹注營收。加上家福營收於去年7月起開始併入合併報表。致第一季便利商店及流通物流事業部整體營收較去年同期增加252.48億元，成長37.6％。