今（9日）晚間18時22分許，基隆市愛二路連珍餅店前發生鬥毆事件。（圖／警方提供）

基隆市愛二路9日晚間6時許接獲民眾通報，指在基隆市愛二路的市區街頭，發生鬥毆傷害事件，其中一名男子手部受到刀傷，經送醫急救沒有大礙，警方在1小時內將涉案人全數查緝到案，並依涉犯《刑法》傷害罪將嫌犯移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警局第一分局晚間6時22分接獲通報，指出愛二路街頭鄰近連珍餅店有3名男子發生鬥毆事件。警方獲報後立即派遣線上警力前往，雖然案發現場3人都已離去，警方在仁四路上發現被害的謝姓男子，手上有一道約3公分的刀傷，立即將他送醫急救。

第一分局緊接著立即調閱現場周邊監視器，迅速掌握其他兩名涉案男子的去向，在一小時內便將2名男子查緝到案。

據警方調查，事情起因是一名42歲的陳姓男子，因故拖欠了24歲謝姓男子一筆3萬元的款項，雙方相約在愛二路上見面洽談。不料陳男另外帶了一名37歲的陳姓友人到場，雙方在商談過程中一言不合就發生了口角，並發生肢體衝突。37歲的陳男掏出預藏的折疊刀揮舞，謝男情急之下伸出手阻擋，造成手掌被刀割出長約3公分的刀傷。

兩名陳男見謝男受傷，二話不說拔腿就跑，謝男見追不上，便向警方報案，警方在晚間7時許將兩名陳男查緝到案，詢後依涉犯《刑法》傷害罪將嫌犯移送基隆地檢署偵辦。

第一分局表示，民眾遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警方對於暴力行為「零容忍」，絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖，意圖危害社會治安，警方將嚴正執法，以維護社會治安。