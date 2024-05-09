宏全9日盤中股價衝到歷史高點177元，終場收在171元平盤價。

宏全表示，第一季獲利大幅成長逾6成，主因是去年新增據點，包括大陸漳州廠第二條無菌生產線於去年8月投產、浙江衢州廠於去年11月投產，以及各區新增包材生產線，將為今年營收及獲利貢獻。

此外，今年各區稼動率持續提升、產品組合優化，增加具有利基型的產品項目；各區積極與客戶開發新品項、擴大生產規模，持續挹注營運成長動能，加上各區氣候逐漸炎熱，客戶訂單持續增加，獲利皆有亮眼的表現，而去年第一季因低基期因素，因此今年第一季獲利成長幅度較大。

展望今年，隨著投產啟用新據點，今年包括台灣自貿廠第一期廠房已完工，正在進行瓶胚產品試車，第二期冷凍倉儲預計第三季啟用；此外，今年浙江衢州廠新增第二階段產線，以及各區新增包材產線亦會加入生產，產能將持續擴大。

宏全進一步表示，為了服務及滿足客戶飲料生產的需求，9日董事會通過台灣自貿廠增加第三期廠房及購置機器設備一案，投資金額達19.2億元，將規劃興建廠房及引進最先進的無菌飲料生產線，期望與國內外飲料大廠合作代工更多新穎、健康飲品。

此外，今年宏全持續參加國際重要展覽，如3月參加美國「Natural Products Expo West（美國天然食品展）」、4月新加坡「2024 FHA食品飲料展」、6月馬尼拉展、12月日本飲料技術展等，將有機會與更多國際品牌客戶攜手合作。