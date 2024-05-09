由於東北季風減弱，明（10）日各地為多雲到晴，花東地區有零星降雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，北台灣清晨低溫仍有20度左右，白天後氣溫逐漸回暖。氣象署表示，下周日晚起、下周一（12日、13日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，隔天水氣逐漸轉乾。

氣象署分析未來降雨變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天各地為多雲到晴，花東地區有零星降雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北台灣清晨低溫20度左右，其他地區21至23度，白天氣溫逐漸回暖，西半部高溫30至32度，東半部27、28度。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

周六（11日）各地大多多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，各地高溫可達30度以上，其中中南部地區約33、34度，近山區還會高1、2度；下周日晚起至下周一鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫略降，夜晚清晨亦轉涼。

下周二（14日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；下周三（15日）東北季風減弱，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北部氣溫回升；下周四（16日）水氣稍增加，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。