今（9）日立法院長韓國瑜召集朝野協商，一開始提到希望能減少朝野對立、建立規則，第一件事就是要限制發言時間與次數，不過民進黨立院黨團總召柯建銘卻反對，整場協商也槓上韓國瑜，甚至直言，秘書長周萬來不要協助新增遊戲規則，讓立法院反民主，而韓國瑜就直接對柯建銘講，「我沒有鴨霸，你不要誤會、你嚴重誤會我了」。

韓國瑜今日在朝野協商時點出，他對立法院朝野對立的現況感到憂心，並希望能夠進一步建立一些規則，而柯建銘當場就表示，民進黨是少數，若表決一定輸，但輸沒關係，還是要讓民進黨暢所欲言，不能限制大家的發言次數。而韓國瑜要解釋卻也被柯建銘打斷，甚至直言，秘書長周萬來不要協助新增遊戲規則，讓立法院反民主。

韓國瑜則澄清，「我沒有鴨霸，你嚴重誤會我的意思」。但因為柯建銘還想把話講完，韓國瑜罕見在朝野協商宣布休息，在休息結束後，韓國瑜請交通部長王國材發言，此舉卻讓柯建銘質疑，甚至更說「你要玩什麼把戲別以為我不知道」，韓國瑜則再度回擊，必須要讓行政機關說明，表達立場，「我沒有要玩什麼遊戲，你誤會了」。