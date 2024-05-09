新政府將於520上任，民眾黨規畫19日至民進黨中央黨部前集會，發起「打倒新黨國、啟動新台灣，『民眾作主』草根決心行動」。民眾黨主席柯文哲今帶領立委至監察院前舉行記者會，批蔡英文總統8年曾許諾的憲政改革、國會改革、司法改革與媒體改革通通跳票，呼籲不分黨派一起走上街頭，到民進黨中央黨部前面，展現草根的力量。粉專「不演了新聞台」直酸，19號才算帳，20號就和解？這政治太新，竟不知如何評論。

「三哥（指柯文哲大選第三名）號召群眾上街頭，道理上有個繞不過去的坎兒。」不演了新聞台今(9日)發文質疑，有什麼是你去跟蔡英文一起吃牛肉麵時不能說，卻要老百姓上街對空氣吼的？

不演了新聞台又提到，民眾黨新聞部主任吳怡萱證實，民眾黨稍早已收到520總統就職典禮、慶祝大會及晚宴的相關邀請，「柯主席一直以來皆主張政黨和解、社會和諧，國家重要大典，不會缺席。」他直呼：「19號算帳，20號和解？我認輸，這政治太新了，我竟不知如何評論！」

「對不起，連續第三篇了，但我實在忍不住。」不演了新聞台直言，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前封街集會，民眾黨主席柯文哲今天表示，新政府應實現司法、媒體及憲政改革，呼籲當天認同改革的朋友，不分藍綠一起站上街頭，展現草根與行動的決心，讓改革真正上路。「老三，呼籲老二跟老大，一起去嗆老大？我以為我眼花了，或是誤讀，還多讀了三次，這段話是認真的嗎？」

網友表示「選前...藍綠都是垃圾，拒絕藍綠惡鬥。選後...大家不分藍綠，一起上街抗議」、「怕場面難看？人不夠還要花錢請臨時演員」、「結果藍的沒人響應，朱連提都沒提；綠的是則連批評都懶得批評。主訴求不明是一點，重點是，自己實力這麼差，誰要去替你作嫁呀？」、「最討厭有人講不分藍綠，尤其是老三」、「老三總是要找點事情做，不然怎麼能假裝老二」、「合理的懷疑他在做最後的困獸之鬥」。