綜觀營收結構，特力4月貿易營收為18.2 億元，占整體營收64.6％;零售及其他事業體營收10 億元，占整體營收35.4％。

其中，貿易事業體4月營收主要受惠於歐美零售商庫存已達較為健康之水位，以及既有客戶的拉貨動能轉強，本月份貿易事業體營收較去年同期成長 21.3％。然而通膨回落的狀況及降息的速度使得全球外在環境要恢復常態增添變數，對於身處貿易供應鏈一環的特力貿易而言，挑戰性也是不容小覷。

特力將關注後續發展並且用靈活之採購策略以因應市場情 況，也將持續密切關注全球局勢之發展並及時採取因應措施，待貿易客戶們完成庫存調整，特力 貿易的出貨成長動能可望呈現持續且強勁之態勢。

而零售事業及其他事業體4月營收10 億元，受到總體經濟狀況影響，可支配所得減少，導致消費氛圍較緩，以及疫情後民眾消費轉移至旅遊以及外出相關活動，家居市場消費氛圍較為低迷，營收較去年同期減少。

特力零售通路除了增加硬裝、軟裝商品線以貼近客戶生活的情境 外，亦持續豐富一條龍的服務內容，全面滿足顧客需求，搶攻不同市場族群消費者，可望刺激零售事業體銷售動能。